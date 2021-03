Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Innenstadterweiterung - In dem Gebäudekomplex der Investorenfamilie Dostmann und der Sparkasse werden ab Herbst Schuhe und Kleider feilgeboten Neue Einzelhändler siedeln sich in Wertheim an

Schuhe und Kleider können Kunden ab Herbst in dem neuen Gebäudekomplex nördlich des Bahnhofs kaufen.