Neubaugebiet ebenso Thema wie der Glasfaserausbau

Lindelbach. Neben der Feier des Eingemeindungsjubiläums gab es in der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstag noch viele Anliegen und Informationen. So wurde berichtet, dass das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung der 5G-Mobilfunk-Erweiterung zugestimmt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorgestellt wurden die Haushaltsmittelanforderungen für 2023. Diese umfassen Mittel für die Renovierung des Gemeinschaftsraums im Bereich Toilette, einige Türen und Vorhänge sowie die Erneuerung der Geschirrspülmaschine. Außerdem sollen auf den Friedhof Wagen für den Transport voller Gießkannen bereitgestellt werden. Zudem wurden Mittel für die Sanierung der Duschen in der Turnhalle der Werkrealschule Urphar-Lindelbach angefordert. Aktuell nicht realisiert werden kann die Schnellladestation für E-Autos im Dorf. Dies hatte die EnBW auf Anfrage mitgeteilt.

Einstimmig stimmte der Ortschaftsrat der Nutzungsänderung einer Einliegerwohnung zur Ferienwohnung zu. Laut Schäfer eine gute Entscheidung, denn die Wanderwege würden Touristen anlocken.

Mehr zum Thema Reicholzheimer Ortschaftsrat tagte Das Brückenfest war ein Höhepunkt Mehr erfahren Oberbürgermeister Herrera Torrez hielt die Festansprache Die Eingemeindung vor 50 Jahren bot Anlass zum Feiern Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Unechte Teilortswahl Weg frei gemacht für die reine Verhältniswahl Mehr erfahren

Schäfer wies auf die Pflicht zum Entfernen von Laub auf Gehwegen sowie die Pflicht zum Winterdienst hin, um Rutschgefahren zu verhindern. Außerdem forderte er die Waldbesitzer auf, Waldwege freizuschneiden und bei entsprechenden Wetterbedingungen darauf zu achten, dass die Wege nicht zusammengefahren werden. Aus Reihen der Bürger wurde angeregt zu prüfen, ob die Straßenbeleuchtung so früh am Nachmittag und so lange am Morgen nun nötig leuchten müsse.

Auch das schon mehrfach angesprochene Thema Hundekot wurde wieder vorgebracht. Hunde würden ihre Ausscheidungen vor privaten Grundstücken hinterlassen, und die Hundebesitzer würden diese einfach dort liegenlassen, so die Kritik. Gefordert wurden Hundekotbeutelspender und zugehörige Mülleimer.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erklärte, dass Problem gebe es in der gesamten Kreisstadt. Die Materialien seien nicht das Problem. Es müssten sich aber Ehrenamtliche finden, die die Beutelspender auffüllen und die Mülleimer regelmäßig lehren. „Der Bauhof kann dies nicht auf der gesamten Gemarkung von Wertheim erledigen.“

Gefragt wurde von Bürgern auch nach dem Sachstand des Neubaugebiets Lindelbach, das der Gemeinderat 2020 beschlossen hatte. Laut Schäfer sollen die Bebauungspläne 2023 fertiggestellt werden. Der OB ergänzte, fünf Jahre bis zur Umsetzung eines Baugebiets – das sei schnell. So schnell werde es in Zukunft nicht mehr gehen. Er verwies auch darauf, dass ein neues Baugebiet früher für zehn bis 15 Jahre reichte. Heute seien wegen des Baudrucks die Flächen bereits nach durchschnittlich weniger als einem Jahr alle verkauft. So schnell könne die Stadt nicht in allen Ortsteilen neue Baugebiete entwickeln. Hinzu kämen als generelle Herausforderungen über die Gesamtstadt hinweg die hohen Erschließungskosten, der begrenzte Platz, teilweise Probleme beim Grunderwerb sowie die Landesvorgaben, die Ausweisungen von Bauflächen einschränkten.

Auf die Frage nach dem Stand des Glasfaserausbaus durch die BBV, hieß es, man rechne 2023 mit dem Beginn der Erdarbeiten, die bis 2025 andauern sollen. In dieser Zeit müsse man mit Baustellen rechnen.

Kritisiert wurden von Bürgern weiter der hohe Bodenrichtwert in Lindelbach von 114 Euro pro Quadratmeter. Der OB erklärte, dieser werde von einem fachlich kompetenten Gutachterausschuss und nicht politisch festgelegt. Er orientiere sich an den üblichen Verkaufspreisen der Vergangenheit im Dorf.

Ortschaftsrätin Sandra Kuhn verwies auf einen Einbruch im Dorf. Sie riet den Einwohnern, auf den Einbruchschutz zu achten und erklärte, die Polizei biete mit ihrer Präventionsstelle hierzu Beratung an. Zudem bat sie darum, Kennzeichen von Fahrzeugen zu notieren, die einem verdächtig vorkommen. bdg