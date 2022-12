Neubau soll Ende August 2024 fertig sein

Wertheim. Viele betagte Wertheimer Bürger haben ihre letzten Jahre im „Wohnstift Hofgarten“ verbracht und sich dort auch wohlgefühlt. Die gesetzlichen Vorschriften für solche Pflegeheime sind in den letzten Jahren strenger geworden und für das „Wohnstift“ gibt es nur noch eine Übergangsfrist für den Weiterbetrieb in der bisherigen Form bis Ende 2024.

Da aber eine Sanierung sehr aufwändig wäre, hat sich der Träger das heißt die Diakoniezentrum Wertheim gGmbH und die Leitung des Pflegeheims entschieden, ein komplett neues Heim auf dem Gelände des ehemaligen Diakonissenmutterhauses zu bauen. Auf Einladung der Senioren-Union hat der Leiter und Geschäftsführer des „Wohnstifts“, Martin Leynar, einen großen Kreis von interessierten Bürgern über den aktuellen Stand der Planung informiert.

In kurzweiliger Form berichtete Leynar zunächst von den gesetzlichen Vorgaben, die eingehalten werden müssen: Platz für maximal 100 Bewohner in Gruppen von nicht mehr als 15 Personen und ausschließlich Einzelzimmer.

Für die Planung und Konstruktion des Gebäudes auf einem Gelände von etwa 7800 Quadratmeter wurde ein Architektenteam aus Stuttgart und Wien gewählt, das Erfahrungen mit dem Bau solcher Objekte besitzt.

Auf drei Etagen sollen letztlich sechs Gruppen à 15 Personen untergebracht werden. Die etwa 17 Quadratmeter großen Zimmer (inklusive Vorflur) sind dann jeweils um einen durchs ganze Haus gehenden Innenhof gruppiert, wobei es in Ausnahmen für Paare sogar möglich ist, zwei Zimmer zusammenzulegen (sogenanntes „Paar-Wohnen). Mit einer ausgefeilten Farbgestaltung wird auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppen angestrebt. Im Gegensatz zum jetzigen Haus wird auf Balkone komplett verzichtet, weil die auch bisher nur wenig in Anspruch genommen werden und bei einem Neubau nur Kosten verursachen würden, die nicht refinanziert werden. Statt dessen sind tiefe Fenster (Französische Balkone) vorgesehen. Großen Wert legte der Referent auf die große Küche, in der täglich frisches Essen gekocht und auf Caterer verzichtet werden soll.

Der Spatenstich hat schon im Oktober im Beisein des Oberbürgermeisters stattgefunden und Leynar hofft, dass er trotz erheblicher Baupreissteigerungen und Problemen mit der Beschaffung von Material im Preisrahmen von rund 20 Millionen Euro bleiben kann und dass der Neubau Ende August 2024 – also rechtzeitig vor Ablauf der Übergangsfrist – bezogen werden kann.

Martin Leynar präsentierte eine Vielzahl von Informationen des Bauvorhabens und ging anhand seiner Powerpoint-Folien sehr engagiert auf Details der Planung, wie die Möglichkeit für Feiern oder die Außengestaltung ein.

Die Teilnehmer waren beeindruckt und hatten eine Vielzahl von Fragen zum Personal und auch den Kosten, die intensiv diskutiert wurden. Die große Teilnehmerzahl und auch die engagierte Beteiligung zeigte das große Interesse am Fortbestand des „Wohnstifts im Hofgarten“.