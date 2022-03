Naturkindgruppe an Kindertagesstätte kommt nicht zustande

Bettingen. Die Naturkindgruppe an der Kindertagesstätte Bettingen kommt nicht zustande. Das Interesse der Eltern war zu gering: Statt der mindestens elf notwendigen Anmeldungen gingen nur vier ein. Jetzt prüft die Stadtverwaltung andere Ausweichmöglichkeiten zur Entlastung der Gruppenräume. Die Idee zur Angliederung einer Naturkindgruppe an die Kita Bettingen war entstanden, weil sich ab Mitte nächsten Jahres ein Engpass abzeichnet. Dann "drängen" die beiden geburtenstarken Jahrgänge 2018 und 2019 in die zweigruppige Einrichtung, in der bis zu 42 Kinder ab drei Jahren betreut werden können.

