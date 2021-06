Nassiger Westernfest 2021 fällt aus

Nassig. Das Westernfest in Nassig findet auch in diesem Jahr nicht statt. Diese Entscheidung hat der Vorstand des Kulturkreises Nassig in seiner jüngsten Sitzung getroffen.

„Die Entscheidung war einstimmig, klar und schnell geschlossen“, berichtet Schriftführer Andreas Plötz. Drei Fakten hätten zum Beschluss geführt: Aufgrund des großen Waldgeländes sowie der hohen Zahl der Besucher und Sternreiter wäre kein Hygienekonzept umsetzbar gewesen.

Auch notwendige Kontrollen an den Ein- und Ausgängen wären für den Verein nicht zu stemmen gewesen – zum einen wäre der personelle Aufwand enorm, zum anderen ist das Gelände nicht umzäunt. Die Einhaltung der Maskenpflicht wäre für den Veranstalter nur schwer zu kontrollieren.

„Wir stehen als Veranstalter zu unserer Verantwortung denGästen und auch unseren freiwilligen Helfern gegenüber. Daher sind wir schweren Herzens zu diesem Entschluss gekommen und freuen uns auf das Westernfest 2022“, sagt Plötz. Der Termin hierzu steht mit dem 19. bis 21. August 2022 bereits fest. kab

