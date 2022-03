Narrennachwuchs hatte Spaß

Reicholzheim. Närrische Spiele, Rätsel und ganz viel Süßes gab es bei der Kinderfaschingsrallye des Reicholzheimer Narrenclubs (RNC) am Dienstagnachmittag. Dabei zogen die Kinder in kleinen Gruppen durch die Ortschaft. Natürlich waren sie dabei auch verkleidet.

An zehn Stationen warteten Spiele, Rätsel und Süßigkeiten auf die Nachwuchs-Narren. „Die Reicholzheimer Kinder laufen an Halloween immer durchs Dorf und sammeln Süßigkeiten. So entstand die Idee, so etwas auch an Fasching zu machen“, erklärte Christine Schlör vom RNC-Kinderfaschingsteam. Viele Mitglieder der Trainergruppe des Vereins erklärten sich bereit, eine Aufgabe zu übernehmen. Einige richteten eine Station am eigenen Haus ein, andere begleiteten die jüngeren Kinder bei ihrer Tour.

Drei Stunden lang gab es für die Mädchen und Jungen viel zu erleben. Sie absolvierten zum Beispiel einen „Faschingstest 2022“. Dabei mussten unter anderem Faschingslieder gesungen, Witze erzählt sowie Rätsel rund um den Reicholzheimer Fasching gelöst werden. Außerdem gab es ein Fotopuzzle mit dem aktuellen Reicholzheimer Prinzenpaar in zwei Schwierigkeitsgraden und verschiedene Geschicklichkeitsspiele. Beim Eierlauf konnten die Kinder nicht nur ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, sondern auch gegen den RNC-Vorsitzenden Andreas Amend antreten.

Schätzspiel

Genaues Hinsehen war bei einem Bildersuchspiel gefragt. Anhand einer Nahaufnahme galt es, einen bestimmten Platz oder ein Gebäude zu finden. Nicht fehlen durfte das traditionelle Schätzspiel. Dabei ging es darum, wie viele Kronkorken sich in einem großen Glasgefäß befanden. Für die drei besten Schätzer wird es Preise geben. Auch die anderen Teilnehmer werden mit Preisen bedacht, versicherten die Verantwortlichen. Das Ergebnis des Schätzspiels will man bei einer RNC-Veranstaltung bekanntgeben. Dann werden die jungen Narren sicher wieder dabei sein. bdg