Namenszusatz als Marke eingetragen

Bronnbach. Der Weinjahrgang 2021 aus dem Bronnbacher Josephsberg wurde kürzlich abgefüllt. Der Wein im Bocksbeutel darf nun offiziell den Namen „Landratsviertele“ auf dem Etikett tragen. Der Namenszusatz wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und ist damit eine für den Main-Tauber-Kreis geschützte Bezeichnung.

Landrat Christoph Schauder und Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Landratsamt, probierten nun den abgefüllten Wein. Ihr Fazit fiel dabei positiv aus: „Er schmeckt sehr gut, wir sind zufrieden“, betonten Schauder und Mittnacht nach der Probe.

„Runder“ Rotling

Das neue „Landratsviertele“ schmeckt, finden Landrat Christoph Schauder und Amtsleiter Frank Mittnacht. © Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Carmen Schmitt

Das Weingut Fürst Löwenstein in Kleinheubach baut seit dem Jahrgang 2017 den Wein aus, der auf dem 23 Ar großen Josephsberg in Bronnbach wächst. Im vergangenen Jahr hat die Witterung nicht in dem Maße mitgespielt, um aus der geringen Menge geernteter Trauben einen Rotwein und einen Weißwein herstellen zu können. „Es war im Gegensatz zum Weinjahrgang 2022 viel zu nass. Das hat zu Krankheitsbefall und Fäulnis bei den heranreifenden Trauben geführt.

Trotz des schwierigen Weinjahrs 2021 konnten wir einen frischen und runden Rotling als Landratsviertele erzeugen“, sagte Kellermeister Peter Arnold. Der Wein wurde aus einem Verschnitt von roten und weißen Trauben bereitet. Farblich ähnelt er dem nur aus roten Trauben gekelterten Roséwein.

Repräsentatives Geschenk

Das „Landratsviertele“ kommt nicht in den Handel, sondern dient als repräsentatives Geschenk des Landkreises für unterschiedlichste Anlässe und wird bei ausgewählten Veranstaltungen der Kreisverwaltung ausgeschenkt.

Seinen ersten „Auftritt“ hat das „Landratsviertele“ im Januar 2023 auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Dort repräsentiert die amtierende Taubertäler Weinkönigin Christina Wille das gesamte Weinbaugebiet Liebliches Taubertal, auch den Bronnbacher Rotling.

„Weinversucherle“

Besucherinnen und Besucher des Klosters Bronnbach haben die Möglichkeit, den edlen Tropfen zu probieren: „Nach den Gästeführungen wird das Landratsviertele als ‚Weinversucherle’ ausgeschenkt. Das soll Lust auf mehr machen und zu einem Besuch in der Vinothek einladen“, sagt Amtsleiter Mittnacht. Außerdem können Interessierte gegen einen Obolus eine Auswahl von offenen Weinen der unterschiedlichen Weingüter probieren. Damit baut das Kloster Bronnbach die Weinvermarktung stärker aus. In der Vinothek finden sich Weine von mehr als 20 Weinbaubetrieben aus der Region, heißt es abschließend in der Mitteilung des Landratsamts.