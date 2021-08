Nächstes Jahr großes Jubiläum

Nassig. Der Schützenverein 1922 Nassig zog in der Jahreshauptversammlung, die am KK-Schießstand am alten Sportplatz stattfand, Bilanz. Die stellvertretende Vorsitzende Tanja Kempf verlas den Bericht des kurzfristig verhinderten Oberschützenmeisters, in dem er kurz auf die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres zurückblickte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele der jährlichen Veranstaltungen und Ereignisse konnten wegen der Pandemie nicht stattfinden: das Nassiger Westernfest, der Ausflug des Vereins sowie auch die Wertheimer Michaelismesse wurden abgesagt. Auch ein regulärer Schießbetrieb war nicht möglich. Dennoch wurde im Verein viel bewegt: Der KK-Schießstand wurde renoviert, und es wurden hierfür auch neue Sitzmöbel angeschafft. Die Arbeiten fanden unter tatkräftiger Unterstützung der Vereinsjugend statt, und die entstandenen Kosten wurden zum Teil durch beträchtliche Geldspenden finanziert.

Für das im nächsten Jahr stattfindende 100-Jahr-Vereinsjubiläum soll eine einheitliche Vereinskleidung angeschafft werden. Mitglieder, die im Besitz von Anzügen sind, die sie eventuell an andere Mitglieder abgeben möchten, können sich beim Vorstand melden. Die Jugendarbeit soll weiter ausgebaut werden. Es ist geplant, Jugendwettkämpfe gegen andere Vereine durchzuführen.

Der Bericht des Sportleiters Matthias Münkel fiel dieses Jahr aus, da alle sportlichen Aktivitäten wegen der Pandemie abgesagt wurden. Mit seinem Bericht ließ Schriftführer und Kassierer Klaus Kempf das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Zur Aussprache über die Berichte gab es keine Wortmeldungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kassenprüfer Stefan Brünner und Willi Lorenz bestätigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erfolgte. Die Ehrung der langjährigen Mitglieder wurde wegen des ausgefallenen Jahresabschlusses 2020 in der Jahreshauptversammlung nachgeholt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielt Rudolf Hörner die Dankesurkunde des Deutschen Schützenbundes. Manfred Kraft und Manfred Walter wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden Hubert Dosch und Hubert Klein zu Ehrenmitgliedern ernannt. In Abwesenheit wurde Siegfried Mayer für 25 Mitgliedschaft geehrt und für 45 Jahre Vereinszugehörigkeit Karl-Heinz Kempf, Friedhelm Klein, Werner Kunkel und Norbert Walter zu Ehrenmitgliedern ernannt.