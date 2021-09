Nachwuchskicker haben Spaß beim Fußball-Camp in Eichel

Der heimische FC Eichel war bereits zum vierten Mal Ausrichter des „St.-Pauli-Rabauken-Camps“, das in diesem Jahr erstmals fünf Tage dauerte. In drei Gruppen, eingeteilt nach Alter und Leistungsstand, konnten die jungen Kicker von früh bis spät dem Ball nachjagen. „Mir gefällt besonders, dass wir so viel spielen können“, erzählte der achtjährige Eddie mit freudestrahlenden, inzwischen aber

...