Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wertheimer Ostermarkt - Zahlreiche Stände luden die Besucher an zwei Tagen zum Bummel in die Altstadt / Pandemie sorgte kurz vorher für Absagen von Standbetreibern Nachhaltigkeit war wichtiges Thema beim Wertheimer Ostermarkt

Endlich: Nach langer Zeit gab es wieder einen Ostermarkt in Wertheim. In diesem Jahr spielte das Thema Nachhaltigkeit und Soziales gleich an mehreren Ständen eine Rolle.