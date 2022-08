Nach Vorfällen in Wertheim: Warnung vor falschen Polizisten

Wertheim. Aktuell gibt es im Bereich des Main-Tauber-Kreises, vermehrt in Wertheim, etliche Anrufe von Trickbetrügern, die sich vor allem auf die Masche des falschen Polizeibeamten zu konzentrieren scheinen. Bislang ist der Polizei noch kein erfolgreicher Betrug bekannt, bei dem Geld übergeben wurde. Dennoch warnt sie die Bevölkerung.

Behauptungen der Betrüger

So geben sich die Betrüger als Polizisten aus und behaupten, ein enges Familienmitglied habe entweder einen Unfall gehabt und liege nun im Krankenhaus. Oder die Ganoven erklären, der Sohn, der Enkel oder andere Verwandte hätten einen tödlichen Unfall verursacht und säßen nun im Gefängnis.

Die Betrüger fordern von den oft zunächst geschockten Opfern Geld, das angeblich für eine Operation oder das „Freikaufen“ aus der Haft notwendig sei. „Das ist natürlich alles eine Lügengeschichte“, betonen die Verantwortlichen der Polizei. Denn in Deutschland fordere keine Klinik für lebenswichtige Operationen vorab Geld. Zudem gebe es hierzulande keine Kautionen, mit denen man Angehörige aus dem Gefängnis herauskaufen kann.

Präventionstipps der Polizei

Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamten“ zu schützen, geben das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn den Bürgerinnen und Bürgern folgende Ratschläge:

Die Polizei ruft niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit.

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.