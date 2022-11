Wertheim. Ein Schaden in Höhe von 2000 Euro ist die Folge einer Unfallflucht am Samstagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr in Wertheim. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug in der Tiefgarage eines Supermarkts in der Bismarckstraße einen geparkten VW Passat.Anstatt zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon.

