Zwei Jahre lang mussten die Menschen auch in unserer Region auf das traditionelle Maibaumaufstellen mit Fest verzichten. In den Pandemiejahren hatte es in einigen Ortschaften Überraschungsmaibäume gegeben, die in Nacht- und Nebelaktionen von Unbekannten aufgestellt wurden. In Vockenrot stand letztmals 2019 ein Maibaum gegenüber der Mehrzweckhalle.

Daher war die Freude groß, dass es am

...