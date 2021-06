Nach Abschluss der Mauersanierung ist Fußweg wieder frei

Wertheim. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat von Januar bis Mai eine Stützwand an der L 506 im Bereich der Wertheimer Mühlenstraße ertüchtigt. Die Wand konnte die Lasten aus dem Erddruck und dem Verkehr nicht mehr vollumfänglich auf-nehmen. Dies zeigte sich durch zum Teil bereits stark sichtbare Ausbauchungen. Zudem waren Steine in der Mauer locker, weshalb der darunterliegende Fußgängerweg schon länger gesperrt war.

Großen Einfluss auf die Wahl der konkreten Sicherungsmethode der Stützwand hatte laut einer Pressemitteilung des RP der Naturschutz. Bei der Mauer an der Mühlenstraße handele es sich um eine Natursteinmauer in Trockenbauweise. Gemäß Naturschutzgesetz des landes würden alle in der freien Landschaft befindlichen Trockenmauern als Biotope geschützt, die mindestens einen halben Meter hoch sind und zugleich mindestens eine Mauerfläche von zwei Quadratmetern haben, heißt es in der Mitteilung. Grund dafür sei, dass durch die besondere Bauweise der Mauern vielfältige schützenswerte Lebensräume entstehen. Die Mauern böten Rückzugsräume für die Thermoregulation, da es in ihrem Inneren auch tagsüber kühl und feucht ist. Zahlreiche Fugen und Hohlräume schützten außerdem vor Beutegreifern.

Zudem entstünden durch die Anbindung des Mauerwerks an das dahinterliegende Erdreich frostfreie Überwinterungsplätze sowie Plätze für die Eiablage. Zahlreiche Tierarten wie Mauereidechsen, Schlingnattern und Fledermäuse nutzten die Hohlräume im Mauerwerk als Unterschlupf.

Zur Sicherung der Stützmauer wurden durch das bestehende Mauerwerk laut RP rund 280 und bis zu acht Meter lange Bodennägel in den dahinterliegenden Baugrund einge-baut. Zur Herstellung eines Bodennagels sei zunächst ein Loch in das Mauerwerk und den dahinterliegenden Baugrund gebohrt worden, in das ein Stahltragglied mittig einge-setzt wurde.

Der Raum zwischen Stahltragglied und Bohrlochwand sei dann mit einer Zementsuspension verpresst worden. Die rund 520 Quadratmeter große Mauerfläche habe man anschließend mit einem Drahtseilnetz als Frontausbildung überspannt. Auf eine Spritzbetonschale, die die Mauer vollständig versiegelt und somit das Biotop zerstört hätte, konnte man demnach verzichten. Die Maschenweite des Drahtseilnetzes wurde mit der unteren Naturschutzbehörde so abgestimmt, dass die in der Mauer lebenden Arten weiterhin Zugang zum Mauerwerk haben.

Nach der Neugestaltung des unterhalb der Mauer verlaufenden Weges sei dieser am Montag wieder für Fußgänger freigegeben worden. Während der Sanierungsmaßnahmen an der Mauer wurden Risseauf der Fahrbahn festgestellt. Die angeordnete Vollsperrung der Straße konnte nach umfangreichen Untersuchungen und Messungen Mitte April wieder aufgehoben werden. Die Messungen hatten gezeigt, dass keine signifikanten Bewegungen an der Mauer sowie der Fahrbahn stattfinden. Auch hatten die Belastungsprüfungen ergeben, dass die hergestellten Bodennägel die rechnerisch angesetzten Lasten aufnehmen können. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 450 000 Euro. Kostenträger ist das Land Baden-Württemberg. rp

