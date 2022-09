Nach 80 Flusskilometern am Ziel

Wertheim. Mit der letzten Wanderfahrt – wobei es besser „Ruderfahrt“ heißen müsste – der Rudergesellschaft Wertheim endet die offizielle Saison auf dem Wasser. Ziel war der Mittelmain.

Bereits einen Tag vor dem Start wurden die Ruderboote zum Ruderclub Zellingen gebracht. Bei herbstlichen Temperaturen starteten die Ruderer dann zeitig in der Frühe. Schon nach wenigen Kilometern erreichten sie die Staustufe Himmelstadt. Nach dem Schleusenvorgang ging die Fahrt dann weiter bis zum Ruderclub Karlstadt, zum ersten Ausstieg für eine kurze Rast. Auf der weiteren Strecke Richtung Karlburg, durch die Staustufe Harrbach und an Wernfeld vorbei haben die Wassersportler ihrem Namen alle Ehre gemacht und diverse Regenschauer mit gutem Humor und nie nachlassender Stimmung überstanden, so Romana Click von der Rudergesellschaft.

Pause im Nebenfluss

Zur Mittagszeit erreichte man Gemünden, wo eine Pause im Nebenfluss Fränkische Saale eingelegt wurde. Dann ging es an Langenprozelten und Neuendorf vorbei bis zur Staustufe Steinbach. Nach dem Schleusen war es dann nicht mehr weit bis Lohr, das Ziel der ersten Etappe. Somit waren die ersten knapp 40 Flusskilometer geschafft.Am zweiten Tag hieß es dann erst einmal Wasserschöpfen aus den Booten, da es am Abend und in der Nacht heftig geregnet hatte. Nachdem die Boote wieder eingesetzt und das Gepäck verstaut war, setzten die Ruderer bei deutlich freundlicherem Wetter ihre Fahrt fort, um an Sendelbach, Pflochsbach und Erlach vorbei zur Staustufe Rothenfels zu gelangen.

Nach dem Schleusenvorgang war das Ziel Marktheidenfeld. Nach der Mittagspause ging es auf dem Wasser weiter Richtung „Heimat“, durch die Staustufe Lengfurt, vorbei an Trennfeld und Homburg.

Richtig bewusst ist wohl kaum jemandem, dass man ab Flusskilometer 168,3 tatsächlich auf der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg rudert. Vorbei an Bettingen und Urphar und nach der Bootsschleuse Eichel erreichten die Ruderer nach weiteren 40 Flusskilometern das Ziel der zweiten Etappe, „Klein Heidelberg“, wie Wertheim auch genannt wird.

Geschafft, aber glücklich zog man die Boote an Land, reinigte sie und machte sie winterfest. Im kommenden Jahr will man erneut mehrere Wanderfahrten unternehmen. Es sei unbeschreiblich, was man vom Wasser aus alles sehen kann, ist das Resümee der Ruderer, die mit ihren Wanderbooten schon viele Flusskilometer errudert haben. me