Mutmaßlicher Drogenhändler vor Gericht

Wertheim. Einem 33-jährigen Angeklagten werden gleich mehrere Verbrechen zur Last gelegt, die ab kommenden Montag vor dem Landgericht Mosbach öffentlich verhandelt werden.

Zwischen Dezember 2017 und Oktober 2019 habe der Angeklagte laut Anklageschrift mehrfach Haschisch gekauft und verkauft. Die Gesamtmenge bezifferte die Staatsanwaltschaft auf sieben Kilogramm.

Zwischen Juli 2019 und Mai 2022 habe sich der Angeklagte zusätzlich in fünf Fällen gegen die Durchsuchung, die Sicherstellung von Diebesgut und die Verhaftung durch Beamte gewehrt. In mehreren Fällen habe er dabei die Beamten angegriffen und Verletzungen, wie eine blutende Bisswunde, zugefügt. Angeklagt ist der 33-Jährige auch wegen Diebstahls von Gegenständen insgesamt in Höhe von 2000 Euro. Auch über Körperverletzung in fünf Fällen (Verletzung mit einer Glasflasche oder Würgen seines Gegenübers) wird am kommenden Montag verhandelt. Die Straftaten wurden sowohl in Wertheim als auch Tauberbischofsheim begangen.

Angesetzt sind insgesamt drei Verhandlungstage, zu denen zahlreiche Zeugen und ein Sachverständiger geladen sind.