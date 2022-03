Musiktheater für Kinder

Wertheim. Auf der Burg ist am Sonntag, 12. Juni, ab 14 Uhr „Così fan tutte“, ein Musiktheater nach Wolfgang Amadé Mozart für Kinder ab 6 Jahren, zu erleben.

Eine turbulente Geschichte erzählen Wolfgang Amadé Mozart und sein Textdichter Lorenzo da Ponte in der Oper mit dem eigenartigen Titel Così fan tutte. „So machen es alle“ heißt das übersetzt. Warum die Oper so heißt? Weil Don Alfonso überzeugt ist, dass die, die einander lieben, sich nicht unbedingt auch treu sein müssen. Christian Kabitz kennt sich aus mit Mozart, mit Oper und mit Musik sowieso. Zahlreiche Opern hat der versierte Musikvermittler bereits kindgerecht bearbeitet. Mit Così fan tutte im Kleinformat lädt er Kinder ab sechs Jahren ein, die faszinierende, überraschende, humorvolle und musikalisch einmalige Welt von Mozarts großer Oper zu entdecken. Bei anhaltendem Regen findet das Konzert in der Aula Alte Steige Wertheim statt.

