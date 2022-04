Musikschüler landesweit unter den Besten

Wertheim. Nach den großen Erfolgen auf regionaler Ebene haben Schüler der Musikschule Wertheim auch beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ große Erfolge erzielt. Alle fünf Talente aus Wertheim, die sich am Wochenende in Pforzheim den Fachjurys stellten, bekamen einen Preis zugesprochen. Erste Preise holten das Duo Carina Guskow und Maximilian Lasarenko sowie Magdalena Merklein.

In der Wertung Violine solo und Altersgruppe drei trat Theresa Genise an. Sie erhielt einen dritten Landespreis mit 18 Punkten. Die Schülerin von Sinn Yang wurde beim Wettbewerb von Ryuzo Seko am Klavier begleitet. Carina Guskow und Maximilian Lasarenko bekamen in der Wertung Klavier und ein Blechblasinstrument (Klavier und Horn) in der Altersgruppe drei einen ersten Preis mit 23 Punkten zugesprochen. Sie werden in den Klassen von Fedra Blido und Michael Geiger unterrichtet. Beide Lehrer erteilten auch gemeinsam den Ensemble-Unterricht. Für Carina und Maximilian war es die erste Teilnahme beim Landeswettbewerb.

Oskar Dosch trat in der Wertung Akkordeon solo und Altersgruppe zwei an und erhielt einen zweiten Landespreis mit 20 Punkten. Er ist in der Klasse von Theresa Bauer und hat erstmals am Wettbewerb Jugend musiziert teilgenommen.

Magdalena Merklein spielte in der Wertung Violine solo und in der Altersgruppe zwei. Sie gewann einen ersten Landespreis mit 24 Punkten. Die Schülerin von Sinn Yang wurde beim Wettbewerb von Yadviga Grom am Klavier begleitet. Für Magdalena war es die erste Teilnahme am Landeswettbewerb.

Die beiden Musikschulleiter Fedra und Stefan Blido freuen sich sehr über das hervorragende Abschneiden beim Landeswettbewerb: „Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern und sind sehr stolz auf diese alles andere als selbstverständlichen Ergebnisse.“ Die jungen Talente wurden am Wettbewerbstag von ihren Lehrerinnen und Lehrern vor Ort betreut, die Korrepetitoren stellte die Musikschule.