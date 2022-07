Musikalische Sternstunde im Kloster Bronnbach

Bronnbach. Festliche Trompeten- und Orgelmusik von renommierten Solisten an der historischen Schlimbach-Orgel der Klosterkirche dürfen Interessierte bei einem Konzert am Samstag, 6. August, ab 19 Uhr in Bronnbach genießen.

Im Rahmen des des Jubiläumsjahrs des Klosters präsentiert das renommierte Duo Bernhard Kratzer – Paul Theis festliche Trompeten- und Orgelmusik.

Die Musiker Bernhard Kratzer und Paul Theis geben am Samstag, 6. August, ein Trompeten- und Orgelkonzert in Bronnbach. © Gerhard Bäuerle, Bildrechte Kratzer/Theis GbR

Zu hören sein werden glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik unter anderem von Torelli, Telemann, Johann-Sebastian Bach, Mozart und Mascagni.

Bernhard Kratzer, gefeierter Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart, avancierte in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Seine Popularität beruht auf seinem außergewöhnlichen instrumentalen Können, seiner Koloraturkunst und seiner Interpretation eigens von ihm bearbeiteter Kompositionen.

Seiner Piccolotrompete entlockt er dabei zarteste Pianoklänge, perlende Koloraturen und jubelnde Töne mit großer Brillanz. Auch in der Höhe spielt er aufs Feinste ausbalanciert. Diese elegante Leichtigkeit und Virtuosität lassen Publikum und Kritiker einhellig vom „Trompeter, der die Sterne vom Himmel spielt“ schwärmen, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen.

Seit 25 Jahren ist Paul Theis der kongeniale, musikalische Partner des Ausnahmetrompeters. Der ist Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe. Eine rege Konzerttätigkeit als freischaffender Organist, Oratoriensänger und Dirigent im In- und Ausland sowie zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein hohes künstlerisches Niveau. Musikfreunde erwartet eine weitere Sternstunde der Trompeten- und Orgelmusik.

Karten gibt es bei den FN-Kundenforen, bei Reservix-Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.reservix.de oder www.heroicmusic.de sowie an der Abendkasse.