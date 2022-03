Musikalische Botschafter Wertheims

Die Stadt Wertheim nutzte die gelegenheit und ehrte beim Frühlingskonzert der Musikschule Wertheim in der Stiftskirche erfolgreiche Talente.

Wertheim. Während des Frühlingskonzerts der Musikschule Wertheim am Freitagabend in der Stiftskirche gab es eine Ehrung durch die Stadt Wertheim und den Förderverein der Musikschule für die Preisträger beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ anno 2022.

Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein meinte, Anlass für den heutigen Abend seien sowohl das Konzert als auch die Ehrungen. Er habe sich riesig auf die musikalischen Darbietungen gefreut an einem wunderbaren Frühlingstag mit Sonne und blauem Himmel. Er sei zudem froh um die Gelegenheit, wieder Kultur genießen zu können. Der Bürgermeister richtete Dank an die Hausherrin Dekanin Wibke Klomp und ergänzte. man habe hier in der Stiftskirche eine „schöne Phil-harmonie“.

Stein unterstrich bezüglich des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“, bei 20 Teilnehmern 19 erste Plätze und ein zweiter Rang sei „ein Wahnsinnsergebnis“. Es sei viel erforderlich, bis es zu solchen Erfolgen komme. Die Preisträger bräuchten nicht nur Talent, sondern müssten auch etwas dafür tun, würden in der Wertheimer Musikschule gefördert und zudem unterstützt durch die jeweiligen Eltern.

Dieser Dreiklang helfe, so der Bürgermeister, in einer Zeit, die nicht nur einfach sei. Darauf könnten Eltern und Musiklehrer wahnsinnig stolz sein, betonte er und fuhr an die Preisträger gerichtet fort: „Stolz könnt auch ihr sein“. Stein äußerte, wenn bei einem großen Vorspiel wie in Weikersheim zwei Drittel oder drei Viertel der Teilnehmer aus Wertheim kämen, das erfülle einen mit Stolz.

Die Preisträger hätten Wertheim als Botschafter vertreten, unterstrich Stein. Danach wurden Gutscheine an die erfolgreichen jungen Leute verteilt, Gutscheine für Nervennahrung in der Eisdiele. Der Bürgermeister sprach Dank der Stadt Wertheim aus, dass die Kinder und Jugendlichen die Stadt so gut präsentiert hätten. Diese seien tolle junge Menschen, die sich toll mit Musik beschäftigen.

Martina König, Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule Wertheim, schloss sich den lobenden Worten an. Die Preisträger hätten Talent und Fleiß in der Zeit der Pandemie gezeigt, eine besonders großartige Leistung, die großes Durchhaltevermögen beweise. Die vielen jungen Musiker seien Bot-schafter von Wertheim, Botschafter einer großartigen Musikschule, Botschafter der Musik. Wer musiziere, betonte die Vorsitzende, nehme kein Gewehr in die Hand, sondern höre auf den anderen. Musik bringe Menschen zusammen. „Ihr seid Botschafter des Friedens“, sagte sie.

An die Leitung der Musikschule und an deren Lehrer und -innen gerichtet sagte König ein „Dankeschön“ für die erreichten Erfolge und ergänzte schmunzelnd: „Das machen die auch, weil es ihnen Spaß macht“. Die Lehrer zeigten außergewöhnliches Engagement, die Leitung und ihr Team hätten die Musik-schüler und -innen entsprechend vorangebracht. Auch hier gab es für die Preisträger etwas Greifbares.

Die Preisträger beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sind Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahre. Carina Guskow (Klavier) und Maximilian Lasarenko (Horn) treten als Duo auf, Magdalena Merklein und Theresa Genise mit der Violine, Oskar Dosch mit dem Akkordeon. Diese Fünf haben eine Landesweiterleitung und werden somit beim Landeswettbewerb am 2 April in Pforzheim spielen können. Weitere Preisträger beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sind die Duos Maren Endrich (Kla-vier) und Talisa Diehm (Trompete), Greta Schilling (Klavier) und Julian Lasarenko (Horn), Sophie Reiner (Klavier) und Johann Rechenberg (Horn), Angelika Hauck und Dennis Obert (beide Violine) sowie Paula Klomp (Klavier) und Christian Hartke (Trompete). Ebenso erfolgreich spielten Emmi Dosch (Ak-kordeon), Laura Trippel (Gesang Pop), Christoph Klomp (Perkussion), Emma Kraft (Gesang Pop) und Zeno Weiß (Schlagzeug).

Veronika Appel (Cello) wird in Wertheim unterrichtet, wohnt indes in Bayern, wo die dortigen Regio-nalwettbewerbe Corona bedingt abgesagt wurden. Sie wurde gleich zum Landeswettbewerb für Bayern in Ingolstadt zugelassen.

Am Freitag geehrt wurden auch die Lehrkräfte Michael Geiger, Sinn Yang, Theresa Bauer, Sonja Freitag, Kurt Sitterli, Fedra Blido und Stefan Blido.