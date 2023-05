Musik zum Feierabend in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Ihre Reihe „Musik zum Feierabend“ startet die Stadt Marktheidenfeld wieder am 12. Mai auf dem Marktplatz. Jeweils freitags von 17 bis 19 Uhr spielen dort verschiedene Bands bei freiem Eintritt. Für Bewirtung ist gesorgt. Auftakt ist am 12. Mai mit „The Great Lakes“ (Bild). Die Musiker aus dem Landkreis Main-Spessart bieten Rock’n’Roll im Stil der 1970er. Wie die Veranstalter weiter mitteilen, sollen am 9. Juni „Famos“ sowie am 8. September „Donny Vox“ für Unterhaltung sorgen. Bild: P. Voll

