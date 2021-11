Musik mit „erstaunlichen Kühnheiten“

Das Meisterkonzert „Beethoven sprechen“ mit dem Klenke-Quartett und dem Musikforscher Peter Gülke lockte am späten Sonntagnachmittag mehr als 30 Besucher zum Schlösschen im Hofgarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hofgarten. Stefan Blido begrüßte seitens des veranstaltenden Kulturkreises Wertheim die Zuhörer zu einem Gesprächskonzert mit dem Klenke-Quartett mit Annegret Klenke (erste Violine), Beate Hartmann (zweite Violine), Yvonne Uhlemann (Viola) und Ruth Kaltenhäuser (Violoncello) und Prof. Dr. Peter Gülke, der die Erläuterungen übernahm.

Der Professor kündigte „zwei wunderbare und anspruchsvolle Streichquartette“ an, ein sehr frühes Werk von Beethoven und dessen letztes Streichquartett. Gülke übernahm quasi die Deutungshoheit und erläuterte, Ludwig van Beethoven sei nicht nur ein Genie gewesen, sondern auch ein Taktiker. Dieser habe aus dem damals fortschrittlichen Bonn ein bisschen Wind aus der französischen Revolution mitgebracht. Der junge Beethoven sei ein bisschen unverschämt gewesen, ein sehr virtuoser Klavierspieler, der seine Werke zurückgehalten habe, bei denen das Klavier keine Rolle spielte. Am Beginn des neuen 19. Jahrhunderts habe er dann entschieden: „Jetzt ist die Zeit“. Zu dieser Zeit stellten sich bei dem 30-Jährigen erste Zeichen der Taubheit ein, was sich laut Gülke im ersten Stück niedergeschlagen habe.

Zum Streichquartett Nr. 6 B-Dur op. 18/6 führte der Professor aus,, dass es im ersten Satz ein erstes Thema gebe, das zweite jedoch völlig anders sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der zweite Satz, so der Professor, fange harmlos an, werde immer komplizierter, Beethoven erlaube sich dabei ganz erstaunliche Kühnheiten. Im dritten Satz provoziere Beethoven, habe einen Spaß daran, die Leute zu verwirren. Zudem, sagte Gülke, berge das Stück ein Geheimnis, Beethovens Überzeugung, seine Ertaubung sei ein Schicksal. Die Einleitung zum Finale zeige eine melancholische Befindlichkeit, Beethoven bleibe in einer Tonart, komme nicht heraus, er irre durch die Tonarten wie bei einem der Weg durchs Labyrinth, aus dem kein Ausweg zu finden sei. Beethoven scheine seine Bedrückung dargestellt zu haben.

Das Klenke-Quartett spielte das benannte Streichquartett mit großer Eleganz. Schnell wurde klar, hier spielen Meister ihres Instruments. Die Musiker begeisterten mit leidenschaftlicher Spielfreude. Sie entführten immer wieder in musikalische und emotionale Sphären, blieben dabei in dem Rahmen, welches das Stück einfordert. Das Quartett über-zeugte hinsichtlich Präzision und Klangkultur.

Nach einer Pause innerhalb der zweistündigen musikalischen Reise erläuterte Gülke einiges zum 16. Streichquartett F-Dur Opus 135. Der schwer gefasste Entschluss: Grave, ma non troppo tratto (Muss es sein?); Allegro (Es muss sein!); Grave, ma non troppo tratto; Allegro (f-Moll - F-Dur)], nun sei ein Sprung von 25 Jahren vollzogen. Dieses zweite Stück Beethovens sei das „am meisten verkannte“, so Gülke. Dieses späte Streichquartett von Beethoven sei keinesfalls populär gewesen, erläuterte der Professor. Eher war es eine völlig neue Konzeption des inzwischen sterbenskranken Beethoven, der wohl eine Art inneres Gehör entwickelt habe.

Im ersten Satz gebe es viele kleine Themen, sieben theoretische Motive, überlagert durch diese neue Konzeption. Zu Beginn kämen lauter Anfänge ganz schnell zusammen. Mittendrin würden die Motive in einer neuen Kombination verdichtet, der ganze Satz immer dichter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der zweite Satz sei im Tempo nicht einfach zu spielen. Gülke meinte, der späte Beethoven sei ein großer Extremist gewesen, schaffe musikalisch in dem Stück einen besonderen Zustand kehre auf geniale Weise wieder zurück.

Der dritte Satz wiederum sei ein absolutes Gegenteil zu dem Vorherigen. Im vierten Satz „Es muss sein“ nehme Beethoven das Motto, um in den Satz hinein zu kommen. Beethoven, so der Professor, halte die Prägung der Sätze für in sich sinnhaft und sei nicht mehr auf Logik angewiesen. Das Stück zeige das große Vertrauen eines am Ende seiner Laufbahn stehenden Mannes, „ein seltsames, ganz wunderbares Werk“.

Auch bei diesem zweiten Streichquartett agierte das Klenke-Quartett so, wie es einem gedanklichen Einfall von Johann Wolfgang von Goethe entsprach: „Man hört vier vernünftige Leute sich unterhalten, glaubt, ihren Diskursen etwas abzugewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente kennen zu lernen.“

Es war ein musikalisches Gespräch, in dem alle gleichberechtigt zu Wort kommen. Die vier Damen musizierten einzufühlend, lebendig und intensiv. Das renommierte Quartett begeisterte die Zuhörer.