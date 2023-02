Multi-Media-Kunst im Marktheidenfelder Franck-Haus

Marktheidenfeld. „Entre-Deux“ ist die Multimedia-Kunst von Joey Arand aus Kassel überschrieben, die bis Sonntag, 19. März, im Franck-Haus von Marktheidenfeld zu sehen ist. Das Spektrum der präsentierten Arbeiten erstreckt sich von Videoprojektionen über Fotografie bis hin zu Skulpturen und Handgemachtem.

Die Künstlerin mit Wurzeln in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart umkreist in ihrer Arbeit das, was Identität ausmacht. Sei es der menschliche Körper mit den Zwängen, die ihn einengen, der Zerfall durch das Altern oder die von gesellschaftlichen Regeln beeinflusste Reproduktion.

Zugleich blickt Joey Arand auf die Herkunft und das Umfeld, in dem man aufwächst oder sich einzufügen versucht.

Hierbei umfassen ihre Arbeitenverschiedene Medien: Fotografien, Videoarbeiten und Skulpturen zeigen einen beobachtenden Blick, der versteckte Strukturen greifbarer macht und das Dazwischen erforscht.

Joey Arand studierte Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel und unterrichtet dort inzwischen Studierende.

Neben der schau „Entre-Deux“ ist im Franck-Haus bis Sonntag, 12. März, die Ausstellung Stadtansichten zu sehen. Sie vereint 75 Jahre Stadterhebung, 70 Jahre Kulturkreis Volkshochschule und 25 Jahre Kulturzentrum Franck-Haus. Gezeigt werden in der Ausstellung Werke von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Dozentinnen und Dozenten verschiedener Kreativkurse der örtlichen Volkshochschule (vhs) mit Bezug zur Stadt Marktheidenfeld. zug