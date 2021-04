Müssen alltagstauglich sein

Unsinnig für den Ausbau von 1,2 Kilometern Radweg über eine halbe Million Euro auszugeben, auch noch in so angespannten Zeiten wie jetzt, in denen unsinnige Schulden gemacht werden müssen, um die Pandemie zu bekämpfen.

Investitionen in marode Schulen und in die veraltete Infrastruktur wären sinnvoller als in Radwege, die nur schwach frequentiert werden. Die hohen Kosten verschlingt nicht der erforderliche 1,20 Meter breite Radweg,sondern der angedachte Wirtschaftsweg.

Ob dies gerechtfertigt ist, möchte ich schon anzweifeln. Auf der großen Gemarkung Nassig gibt es mittlerweile noch zwei Bewirtschafter und in Kembach dürfte es ähnlich sein, es bedarf nicht überall Feldautobahnen.

Als über 80-Jähriger habe im letzten Jahr mit dem E-Bike eine Strecke zurückgelegt,welche der von Wertheim bis zum Ural entspricht, und war auch einige Male auf diesem geplanten Weg unterwegs. Es war nicht so herzzerreißend.

Könnte man nicht als Pilotprojekt versuchen, auf der Strecke von Urphar bis zur Landesgrenze, einen Meter der Straßenbreite zu opfern, abgetrennt durch eine weiße Markierung, als Fahrradweg? Es entstände nur ein Bruchteil der hohen Kosten. Auf der Strecke statt 100 nur 80 Stundenkilometer und wenn kein Radfahrer unterwegs ist, könnte die Fläche auch von den übrigen Verkehrsteilnehmern genutzt werden.

Radwegeabseits vom Verkehr sind begrüßenswert. Sie müssen aber auch alltagstauglich und nicht nur für Extremsportler geeignet sein, sonst werden sie nicht angenommen.

