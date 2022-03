Münzen: Einzigartige und wertvolle Sammlung im Wertheimer Grafschaftsmuseum

Wertheim. Der Numismatik-Arbeitskreis des Historischen Vereins in Wertheim feiert sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums befassen sich im März zwei Veranstaltungen im Grafschaftsmuseum mit dem Thema Münzen. Aber auch einem Restaurator können Interessierte bei einem Lichtbildervortrag über die Schulter schauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 20. März, steht um 14.30 Uhr eine Führung durch das Münzkabinett mit Klaus Schulze und Werner Fuchs auf dem Programm. Dabei werden die Geschichte und die Sammlung des Arbeitskreises beleuchtet, die mit einem ersten Sammlertreffen 1972 ihren Anfang nahm.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, beherbergt das Münzkabinett eine einzigartige und wertvolle Sammlung an Münzen der Grafschaft Wertheim seit 1363. Sie wurde im Laufe der Jahrzehnte durch die Numismatiker erworben und wird im Grafschaftsmuseum als Dauerausstellung im Münzkabinett seit 1989 präsentiert. 2021 sind zwei neue Vitrinen mit einer großen Anzahl an Medaillen hinzugekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Besonderheit im Münzkabinett stellt die große Anzahl an Münzstempeln aus allen Epochen dar Deren Abprägungen sind ebenfalls dort zu sehen.

Münzen bestimmen

Am Sonntag, 27. März, heißt es im Modersohnsaal „Münzen bestimmen“ mit den Numismatikern Jürgen Morschek, Fritz Wettengen und Sergej Schneider. Auch danach stehen die Experten für Fragen rund um das Thema Münzen zur Verfügung.

Eine Antwort auf die Frage „Was empfindet ein Restaurator, wenn er das Werk eines bedeutenden Malers restauriert?“ gibt Georg Pracher am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr. Der Restaurator gewährt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Modersohnsaal bei seinem Lichtbildervortrag „Ein Blick hinter die Kulissen“ seiner Arbeit. Das ist auch für Jugendliche eine Möglichkeit, das Berufsfeld kennenzulernen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3