Müllabholung in Wertheim wegen Sanierung der L 508 vorgezogen

Wertheim. Die Sanierung der Landesstraße 508 ist in vollem Gange. Voraussichtlich bis 27. August ist die Straße zwischen Bahnhofstraße und Einmündung Wartbergweg noch voll gesperrt.

Damit sind auch die Zufahrtsmöglichkeiten für die Müllabfuhr zum Streckenabschnitt und zu den Seitenstraßen eingeschränkt. Zwei Abholtermine werden deshalb vorgezogen. Die Stadtverwaltung Wertheim hat die betroffenen Anwohner schriftlich informiert.

Bio- und Restmüll

Den Biomüll holt die Müllabfuhr nun bereits am Montag, 9. August, ab und nicht wie ursprünglich geplant am 12. August. Die Abholung des Bio- und Restmülls wird vom 19. August auf Montag, 16. August, verlegt. Die Mülltonnen können die betroffenen Anwohner an den vorgezogenen Abholterminen wie gewohnt in den jeweiligen Straßen bereitstellen. Die übrigen Termine der Müllentsorgung bleiben unverändert. stv