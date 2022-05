Müll illegal entsorgt

Nassig. Unbekannte haben auf Nassiger Gemarkung illegal mehrere graue Abfallsäcke abgelegt. Das dürfte am Sonntag, 1. Mai, in den Abendstunden passiert sein. Der städtische Bauhof muss die Müllsäcke nun auf Kosten der Allgemeinheit abtransportieren und entsorgen. Abgelegt wurde der Müll inmitten der frühlingshaften Feld- und Flurlandschaft. Der Fundort liegt am Bräunleinsweg Richtung Sonderriet direkt an einer Jagdkanzel. Beobachtungen oder Hinweise auf den Verursacher nehmen die Ortsverwaltung Nassig oder das Ordnungsamt der Stadtverwaltung entgegen, Telefon 09342/301250, E-Mail: volker.mohr@wertheim.de. Bild: Stadt Wertheim

