Wertheim. Die Mühlenstraße in Wertheim am Stadtausgang Richtung Taubertal muss für zwei Tage voll gesperrt werden. Grund ist die Reparatur eines Wasserrohrbruchs. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 31. März, um 9 Uhr und dauert bis Donnerstag, 1. April, um 17 Uhr. Dann kann der Verkehr wieder halbseitig über Ampelregelung fließen. Fußgängerverkehr ist auch während der Vollsperrung möglich. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

AdUnit urban-intext1