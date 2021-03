  Mühlenstraße wieder offen

Wertheim. Die Vollsperrung der Mühlenstraße in Wertheim am Stadtausgang Richtung Taubertal wird aufgehoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab heute, Dienstag, um 12 Uhr kann der Verkehr zumindest über die bergseitige Fahrbahn wieder fließen. Zur Regelung des Verkehrs wird eine Ampelanlage eingerichtet. Das Regierungspräsidium hat den Straßenabschnitt, auf dem vor einer Woche Risse aufgetreten waren, in den letzten Tagen untersuchen lassen. Seitdem sind keine weiteren Verformungen oder Bewegungen aufgetreten, weder an der Fahrbahn noch an der talseitigen Stützmauer. Deshalb kann die Straße nun zumindest halbseitig frei gegeben werden. Die Auswertung der Untersuchungen dauert voraussichtlich bis nächste Woche an.

