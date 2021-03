Wertheim. Die Wertheimer Mühlenstraße ist seit Dienstag wieder geöffnet – zumindest einspurig. Der Verkehr wird über eine Ampelanlage geregelt.

AdUnit urban-intext1

Wie das Regierungspräsidium mitteilte, hätten erste Messungen gezeigt, dass aktuell keine Bewegungen der Stützmauer oder der Fahrbahn stattfinden. Daher sei die Vollsperrung in eine halbseitige Sperrung umgebaut worden. Die talseitige Fahrbahn müsse geschlossen bleiben, um die Lasten auf der Böschungskante zu reduzieren. Fußgänger dürfen den Gehweg weiterhin nutzen.

Wie berichtet waren am Mittwoch Risse auf der Fahrbahndecke festgestellt worden, die möglicherweise mit den Arbeiten an der Mauer zusammenhängen. Die Straße wurde gesperrt, um der Sache nachzugehen. Dazu wurden Messpunkte installiert. Ende dieser Woche wird die Belastung an den Bodennägeln gemessen, um zu prüfen, ob Straße und Mauer ausreichend Lasten aufnehmen können. Nach Auswertung aller Ergebnisse wird entschieden, wann die Straße wieder komplett für den Verkehr freigeben werden kann. wei