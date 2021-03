Die Mühlenstraße in Wertheim am Stadtausgang Richtung Taubertal wurde am Dienstagabend gesperrt. Der Grund: Auf der Fahrbahn sind mehrere Risse aufgetreten. Die Durchfahrt wurde nach ersten Sicherungsmaßnahmen gestoppt. Der Schaden muss nun untersucht werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Dauer der Sperrung sei ungewiss.

Am späten Nachmittag brachte

...