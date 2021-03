Wertheim. In der Mühlenstraße waren am Dienstag überraschend Risse aufgetreten, die Straße ist komplett gesperrt – und wird es vorerst bleiben. Inzwischen wurden an der Mauer sowie in der Fahrbahn Messpunkte installiert. So kann festgestellt werden, ob Bewegungen stattfinden. Vermessen wurde beziehungsweise wird am Mittwoch, 10. März, Freitag, 12. März, und Montag, 15. März. Anhand dieser Ergebnisse können voraussichtlich bis Ende nächster Woche erste Aussagen über die Situation getroffen werden. Das teilt das Regierungspräsidium mit.

Die L 506 bleibe im Bereich des Schadens bis dahin weiterhin aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Fußgängerverkehr ist weiterhin möglich. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Sobald neue Informationen über das weitere Vorgehen und die Dauer der Sperrung vorliegen, wird das Regierungspräsidium darüber informieren.