Wertheim. Unverletzt blieb ein 19-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend in Wertheim, als er vor einem Seat Leon auf die Fahrbahn stürzte. Der Suzuki-Lenker befuhr gegen 18.40 Uhr die Neue Vockenroter Steige in Richtung Bahnhofstraße. In der scharfen Rechtskurve auf Höhe der Georg-Feuerstein-Straße verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad. Der Seat-Fahrer konnte vor dem Zusammenstoß mit dem Biker seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1