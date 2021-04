Monteur kam glimpflich davon

Wertheim. Am Kreisel Wolfsgasse in Bettingen stieß im November ein Fiat-Ducato gegen einen der Poller, die in der Mitte aufgestellt sind, und brachte ihn „erkennbar“ in Schräglage. Der 21-jährige Monteur aus Collenberg und sein Beifahrer fuhren ohne Meldung des Fremdschadens davon. Ein Anwohnerin hörte das Anstoßgeräusch, sah den Klein-Lkw und verständigte den Ortsvorsteher.

875 Euro Strafe

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den Fahrer zur Strafe von 35 Mal 25 Euro. Es verzichtete auf ein Fahrverbot, da der Schaden niedriger ausfiel, als ursprünglich angenommen.

Der Angeklagte war geständig, der Unfall sei beim Vorwärtsfahren passiert. Der Kollege sei ausgestiegen und habe ihn „rückwärts raus bugsiert“.

Da am Ducato nur Kratzer waren, keine Beulen, seien sie weggefahren. Ursprünglich wurde ihm eine Schadenshöhe von 2600 Euro für einen neuen Poller genannt, er habe dann aber nur 1250 Euro für die Wiederaufrichtung des alten zahlen müssen.

Bettinger sind achtsam

Laut Anwohnerin gibt es dort öfter Zusammenstöße mit den Pollern. Sie sei hinausgegangen, um zu helfen, und habe sich gewundert, dass der Verursacher wegfuhr. Trotz allen Mitgefühls für die jetzigen Folgen habe sie den Unfall gemeldet. Man sei in Bettingen zwar hilfsbereit, achte aber darauf, dass „alles in Ordnung bleibt“.

Die Richterin erklärte zum Schluss, das „Plädoyer“ der Zeugin hatte großen Einfluss auf das milde Urteil. goe

