Mofa rutscht auf Fettspur weg

Kreuzwertheim. Ein 16-jähriger Kreuzwertheimer fuhr am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zusammen mit seinem Sozius auf seinem Mofa von der Marktgemeinde nach Wertheim. Kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs rutschten sie auf einer Fettspur aus. Der Fahrer konnte einen Sturz nicht mehr verhindern. Der Sozius blieb unverletzt, der junge Mofa-Lenker verletzte sich am rechten Oberschenkel und Knie sowie der rechten Hand. Am Mofa entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Diese Summe wird von den Einsatzkosten allerdings bei weitem übertroffen: Da die beiden Feuerwehren aus Wertheim und Kreuzwertheim mit den üblichen Methoden wenig gegen das Altfett ausrichten konnten, wurde durch den Straßenbaulastträger eine Spezialfirma mit der Reinigung von etlichen hundert Metern verunreinigter Straße beauftragt.

