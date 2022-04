Wertheim. Eine Menge Spannung und darüber hinaus ein Vergnügen für die Ohren verspricht die Ladies Crime Night. Die Lesung mit Schuss und krimineller Livemusik findet am Samstag, 23. April, um 18 Uhr Open Air auf der Dachterrasse des Löwensteiner Baus statt. Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird die Veranstaltung in den Löwensteiner Bau verlegt. Die Veranstaltung anlässlich des „Welttags des Buches“ wird von der Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Burg durchgeführt.

Zehn Minuten im Abgrund

Die „Mörderischen Schwestern“, das sind in diesem Fall fünf Autorinnen aus der Region. Sie nehmen die Zuhörer in Abgründe mit, die sich im eigentlich wohlgeordneten und anständigen Baden-Württemberg auftun: nette Nachbarn, besorgte Hoteliers, tätowierte Muttersöhnchen, gefeuerte Banker und Profikillerinnen auf Abwegen.

Jeweils zehn Minuten tauchen Maribel Anibarro, Sybille Baecker, Mareike Fröhlich, Uschi Kurz und Maria Stich in die Welt des Verbrechens ein. Ist ihre Zeit abgelaufen, ertönt ein Schuss und schon betritt die nächste Autorin die Bühne.

Die Moderatorin Daniela Berg führt dabei wie ein roter Faden durch das Programm und Uwe Dörr präsentiert dazu passende kriminelle Livemusik auf dem Akkordeon.

Der Verein „Mörderische Schwestern“ ist ein Netzwerk, der die von Frauen geschriebene deutschsprachige Kriminalliteratur fördert und unterstützt. Karten können im Vorverkauf in der Stadtbücherei im Kulturhaus, in der Buchhandlung Buchheim oder über die Internetseite www.burgwertheim.de erworben werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. stv