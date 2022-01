Moderne Version von Shakespeares Romeo und Julia

Wertheim. Im Rahmen des Vhs-Kinos wird am Dienstag, 25. Januar, und Mittwoch, 26. Januar. um 19.30 Uhr das Musical West Side Story gezeigt. 1957 wurde das Musical von Arthur Laurents geschrieben, während Leonard Bernstein die Kompositionen und Stephen Sondheim die Gesangstexte beisteuerten.

Die Grundzüge der Geschichte lassen sich ebenfalls als moderne Version von William Shakespeares Romeo und Julia lesen. Vier Jahre nach der Uraufführung adaptierten Robert Wise und Jerome Robbins West Side Story erstmals für die große Leinwand. Natalie Wood und Richard Beymer waren als Maria und Tony in den Hauptrollen zu sehen. Über ein halbes Jahrhundert später wurde bekannt, dass niemand Geringeres als Jurassic-Park-Regisseur Steven Spielberg an einer Neuverfilmung des Stoffs arbeitet, ehe im Januar 2018 der erste öffentliche Casting-Aufruf gestartet wurde, und zwei Jahre später gelang ihm auf der handwerklichen, choreographischen und musikalischen Ebene mit „West Side Story“ in jeder Hinsicht ein Triumph! Angesiedelt im New York der 1950er Jahre erzählt er die Geschichte zweier rivalisierender Gangs. Auf der einen Seite wären da die einheimischen Jets, die um jeden Preis ihr Revier verteidigen wollen. Ihre Rivalen sind die Sharks, ihres Zeichens zugewanderte Puerto Ricaner, die ihren Anspruch in den Straßen der Stadt ebenfalls geltend machen wollen.

Als sich jedoch Jets-Mitglied Tony (Ansel Elgort) in Maria (Rachel Zegler), die Schwester von Sharks-Anführer Bernardo (David Alvarez), verliebt, eskaliert die angespannte Situation und schon bald gibt es Opfer auf beiden Seiten der verfeindeten Gangs zu beklagen. Werden sich die beiden Liebenden am Ende trotzdem in die Arme fallen können? Oder müssen sie aufgrund ihrer Hintergründe für immer getrennt voneinander leben?

