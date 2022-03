Mobiles Impfteam ist im Einsatz

Bestenheid. Die Mobilen Impfteams des Diakonie-Krankenhauses Schwäbisch Hall bieten am Mittwoch, 16. März, für Personen ab zwölf Jahren eine Impfaktion im Beruflichen Schulzentrum in Bestenheid an. Geimpft wird von 11.30 bis 13 Uhr in der Reichenberger Straße 8. Die Impfung ist nur nachTerminbuchung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen (bei den Mobilen Impfangeboten) möglich.

Die mobilen Impfteams werden die Impfstoffe von BionTech/Pfizer, Moderna, Novavax und Johnson & Johnson anbieten. Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren können zwischen diesen Vakzinen frei wählen. Für Personen unter 18 Jahren wird der Impfstoff von BioNtech/Pfizer eingesetzt. Es erfolgen Erst-, Zweit-, Dritt- und für Personen mit entsprechender Empfehlung.

Mitzubringen sind der Personalausweis, das gelbe Impfbuch und die Versichertenkarte. Es können alle Interessierten mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung erhalten. Das Angebot ist nicht auf Einwohner des Landkreises oder von Baden-Württemberg beschränkt. Personen ab 18 Jahren müssen eine FFP2-Maske, Kinder- und Jugendliche eine Maske tragen lra

