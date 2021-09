Mobile Impfteams in Wertheim im Einsatz

Wertheim. Ungeimpfte müssen sich auf harte Einschränkungen gefasst machen. Am Donnerstag tritt eine neue Corona-Verordnung (wir berichteten). „Wir gehen in einen heißen Herbst“, prognostizierte Bürgermeister Wolfgang Stein im Corona-Lenkungsstab mit Blick auf steigende Infektionszahlen. Es sei damit zu rechnen, dass die erste Warnstufe bald erreicht werde.

Ordnungsamtsleiter Volker Mohr empfahl deshalb das „Impfen to go“ zu nutzen. Mobile Impfteams sind noch am 18. und 25. September an zwei Stationen in Wertheim vor Ort: von 9 bis 12 Uhr am Busparkplatz Spitzer Turm und von 13 bis 15 Uhr am Rewe-Parkplatz auf dem Reinhardshof. Ab Oktober wird das Impfen aufwendiger: Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim schließt zum 30. September. Ab dann müssen Impfwillige einen Termin beim Hausarzt organisieren.

Auch Sorglosigkeit sorgt für das Hochschnellend der Infektionszahlen. Wie die Pressestelle der Satdt mitteilt, hatte offenbar eine infizierte Person, im Wissen um die Ansteckungsgefahr, eine andere Person im Fahrzeug mitgenommen und damit die Infektionskette in Gang gesetzt. Wenige Tage später schnellten die Infektionszahlen in Wertheim in die Höhe.

Über den Start ins neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen berichtete Fachbereichsleiter Helmut Wießner. Die Testung der Schüler führte bisher zu wenigen Quarantänefällen. Mit der weiterhin geltenden Maskenpflicht gebe es keine Probleme mehr, sie werde in hohem Maße akzeptiert. Auch die Präsenzpflicht wird respektiert, nur noch etwa eine Handvoll Kinder sind vom Unterricht abgemeldet. Deren Eltern müssen dafür ein ärztliches Attest vorgelegen. Im Wertheimer Kita-Bereich werden die Kinder weiterhin zweimal pro Woche auf freiwilliger Basis getestet.

