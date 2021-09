Mobile Impfteams in Wertheim

Wertheim. Der Landkreis weitet sein mobiles Impfangebot aus. Jeden Samstag im September kommen mobile Impfteams nach Wertheim. Am 11., 18. und 25. September machen sie jeweils an zwei Stationen Halt: von 9 bis 12 Uhr am Busparkplatz Spitzer Turm und von 13 bis 15 Uhr beim Rewe-Markt am Reinhardshof. Das erste „Impfen to go“ am vergangenen Samstag wurde laut Stadtverwaltung sehr gut angenommen: 60 Menschen nutzten Möglichkeit, sich und die Familie zu schützen. Wegen des großen Interesses wird die Impfserie den September über fortgeführt und die Impfteams nehmen sich mehr Zeit.

Das Ordnungsamt der Stadt ist in die Koordination der Impfreihe eingebunden. Die Freiwillige Feuerwehr unter Leitung von Stadtbrandmeister Torsten Schmidt unterstützt die Organisation: Sie bringt Zelt und Mobiliar für die mobile Station, kümmert sich um Auf- und Abbau sorgt vor Ort für geordnete Abläufe.

Das mobile Impfteam hat die Impfstoffe von BioNtech/Pfizer und Johnson & Johnson dabei. Für Letzteres reicht eine Dosis, um voll geschützt zu sein. Zum „Impfen to go“ können alle Interessierten ab zwölf Jahren, egal wo sie wohnen, ohne vorherige Terminvereinbarung kommen. Der Personalausweis und – wenn vorhanden – das gelbe Impfbuch muss mitgebracht werden. Kinder unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. stv