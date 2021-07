Neben den öffentlichen Führungen bietet das Kloster Bronnbach im Juli wieder besondere Themenführungen an. Für Interessierte sind aktuell noch freie Plätze verfügbar. Bei einer Gartenführung am Donnerstag, 15. Juli, wird den Teilnehmern Wissenswertes über die Besonderheiten sowie die Konzepte der Bronnbacher Gärten vermittelt. Die Themen Garten, Landwirtschaft und Weinbau spielten in Bronnbach

...