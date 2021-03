Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Betreuung in der Pandemie - Mitarbeitervertretung des evangelischen Kirchenbezirks wendet sich mit Brief an Kultusministerium Mit schrittweiser Öffnung der Kitas gerechnet

Ab kommendem Montag können alle Krippen- und Kindergartenkinder wieder ihre Einrichtungen besuchen. Was so manche Eltern aufatmeten lässt, sorgt beim Kita-Personal für Sorge.