Mit Schnelltest zur Sitzung

Wertheim. Die Sitzung des Gemeinderats am Montag, 3. Mai, um 17 Uhr findet definitiv in der Main-Tauber-Halle statt. Das hat die Stadt Wertheim nach Bewertung der Infektionslage entschieden. Sie empfiehlt interessierten Bürgerinnen und Bürgern, vor dem Besuch der Sitzung einen Schnelltest zu machen.

Zahlreiche Teststellen in Wertheim bieten inzwischen kostenlose Bürgertests an – mit und ohne Terminvormerkung. So dürfte es kein Problem sein, mit einem tagesaktuellen Test zu größtmöglicher Sicherheit beizutragen. Auch für die Mitglieder des Gemeinderats und die Teilnehmer aus Reihen der Verwaltung ist eine Testmöglichkeit vor Beginn der Sitzung sichergestellt. stv