Mit Räuber Hotzenplotz durch die Stadt

Wertheim. Ein voller Erfolg war die Premiere der neuen Themenführung mit dem Räuber Hotzenplotz für Kinder und Junggebliebene in Wertheim. Deshalb soll sie im kommenden Jahr ein fester Bestandteil im Programm der Stadtführer werden, kündigte Gästeführer Volker Neumeier an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich habe nur meinen Bekannten und Nachbarn Bescheid gegeben, dass hier eine besondere Stadtführung stattfinden wird“, sagte Volker Neumeier, Chef der Wertheimer Stadtführer, zu Beginn des Nachmittags am Spitzen Turm. Um was es genau ging, das verriet er nicht. Und das war auch gut so. Denn von einem echten Räuber durch die Stadt geführt zu werden, das hätte im Vorfeld sicher nicht für Begeisterung gesorgt.

Tauberbischofsheim kann mit einer Magd aus dem Mittelalter glänzen, Schloss Weikersheim mit der Führung einer adeligen Kammerzofe. Dazu will Wertheim nun einen Kontrapunkt setzen. Denn Stadtführungen zu einem besonderen Thema haben Konjunktur. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die Tourismusregion Wertheim eine besondere Führung anzubieten will. Dazu haben sich die Verantwortlichen für die Figur des Räubers Hotzenplotz aus dem gleichnamigen Buch von Otfried Preußler entschieden.

Mehr zum Thema Neue Soziale Mitte Musterbeispiel für nachhaltiges Bauen Mehr erfahren Schausieden Weißes Gold hat uralte Tradition Mehr erfahren

„Wir haben eine Otfried-Preußler-Schule in der Stadt. Da lag es nahe, diese Figur zu wählen“, erklärte Volker Neumeier auf Nachfrage der FN, ob man denn nicht eine andere historische Figur Wertheims hätte zum Leben erwecken können. Das sei aber nicht ausgeschlossen, wenn das Format ankommt, meinte er.

Gestartet wurde am Samstag mit der Figur des Räubers Hotzenplotz. In diese Rolle schlüpfte Hilmar Keller. Dieser ist mit seiner schauspielerischen Erfahrung und dem Wissen um Wertheim geradezu dafür prädestiniert.

Kurioses und Wissenswertes

Hotzenplotz ist ja eigentlich ein ganz lieber Räuber, auch wenn er die Kaffeemühle von Seppels Großmutter gestohlen hat – jedenfalls in der Geschichte von Otfried Preußler. In Wertheim zeigte er den Kindern allerlei Kurioses und vor allem Wissenswertes über die Stadt und ihre Geschichte.

So erfuhren die immerhin fast 20 Mädchen und Jungen, dass es früher viele Stadttore gab und die gesamte Stadt von einer hohen Mauer umgeben war. Nachts waren die Stadttore geschlossen, doch der Räuber Hotzenplotz verriet den Kindern einen geheimen Eingang, den nur er und seine Räubergesellen kannten und der auch heute noch zugänglich ist. „Früher standen hier aber keine Mülltonnen“, sagt er scherzhaft, als sie durch die Pforte gingen und in der Brückengasse wieder herauskamen.

Überhaupt verstand es Hilmar Keller meisterlich, die Kinder für die Geschichte der Stadt zu interessieren. Mit seinem Räuberhut, dem karierten Hemd, der Lederweste, der viel zu weiten Hose und den Gummistiefeln gab er ein perfektes Bild eines Räubers ab. Die Gummistiefel sind übrigens notwendig, weil es in Wertheim so oft zu Überschwemmungen gekommen ist, wie er sagte. Gleich an mehreren Häusern wies er auf die Hochwassermarken hin, die bezeugen, dass in der Altstadt das Wasser manchmal mannshoch stand. „Ihr müsst immer gut aufpassen, ob ich schwindle“,forderte er die Kinder und Jugendlichen auf. Denn Räuber würden selten die Wahrheit sagen.

Doch das hatten die Kinder genau im Blick. Einige waren schon mit ihrer Schulklasse bei Stadtführungen in Wertheim unterwegs. Sie verbesserten den Räuber Hotzenplotz, wenn er wieder einmal Blödsinn erzählte.

So wie bei den niedrigen Hauseingängen, die eigentlich entstanden sind, weil die Straße angehoben wurde und nicht, weil sie so niedrig gebaut wurden oder die Pferde früher kleiner waren, wie Hotzenplotz behauptete. Der war natürlich immer auf der Hut vor Kasper und Seppel, die ihn verfolgen, weil er ja die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen hat, und natürlich auch vor Wachtmeister Dimpfelmoser. Doch die Polizei ließ sich bei dem Rundgang ebenso wenig sehen wie die beiden Freunde Seppel und Kasper.

Dafür betrachtete die Gruppe viele, was Wertheim auch für auswärtige Touristen so interessant macht: alte Fachwerkhäuser, Steinmetzzeichen oder die Alte Münz. Interessantes erzählte Hotzenplotz auch über die „Wertheimer Buddenscheißer“. Die Kinder hingen förmlich an Kellers Lippen, so interessant vermittelte er das Geschichtswissen.

Immer wieder begegneten die Kinder unterwegs ihren Eltern, die zeitgleich von Volker Neumeier durch die Stadt geführt wurden. Doch die Kinder wollten lieber mit dem Räuber Hotzenplotz durch Wertheim laufen, Mama und Papa waren abgemeldet.

Letztlich traf man sich aber zum Abschluss der einstündigen Führung gemeinsam am Tauberufer, wo Hotzenplotz noch einige Anekdoten aus seinem Leben zum Besten gab, sehr zur Erheiterung der ganzen Gesellschaft.

Die Führung kam so gut an, dass die Verantwortlichen der Tourismus Region Wertheim sie fest ins Programm aufnehmen will. So wird es im kommenden Jahr neben der Nachtwächterführung auch mehrere Führungen mit dem Räuber Hotzenplotz geben, da ist sich Volker Neumeier ganz sicher.