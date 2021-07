Mit Planern diskutieren

Nassig. Die Auftaktveranstaltung für das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ in Nassig konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Stattdessen erhielten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an einer schriftlichen Befragung teilzunehmen. Die Ergebnisse werden der Bürgerschaft am Dienstag, 20. Juli, um 18 Uhr in der Wildbachhalle vorgestellt.

Die Veranstaltung dauert etwa eine halbe Stunde. Anschließend unternehmen Planer und Bürger einen Ortsrundgang. Sie steuern bestimmte Bereiche in Nassig an und diskutieren mögliche Verbesserungs- und Aufwertungsmaßnahmen. Der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden. In das vom Land Baden-Württemberg geförderte Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ sind in Wertheim bereits zehn Ortschaften aufgenommen. Es soll helfen, attraktive und kompakte Siedlungsstrukturen zu schaffen. stv