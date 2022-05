Mit Optimismus in den Standort investiert

Wertheim. Etliche Vertreter aus Wirtschaft und öffentlichem Leben kamen am Mittwochabend in die neugestaltenten Geschäftsräume der Fränkischen Nachrichten in der Wertheimer Innenstadt. Vor über einem Jahr hat die Redaktion bereits das Erdgeschoss bezogen und ist so noch näher dran am Geschehen in der Stadt. Doch die Pandemie machte eine offizielle Einweihung kaum möglich. So trafen sich die Verantwortlichen der Fränkischen Nachrichten und ihre Gäste, um sich bei einem „After-Work-Event“ mal wieder von Angesicht zu Angesicht auszutauschen. Jochen Eichelmann, Geschäftsführer der FN, bekräftigte in seiner Begrüßung: „Wir bekennen uns zum Standort Wertheim.“ In Anspielung auf die bekannte Marketingfigur des Künstlers Ottmar Hörl sagte er: „Wir sind Optimisten und bereit zu investieren.“ Eichelmann berichtete von der Transformation, in der sich die Medienbranche befinde. Bei den Fränkischen Nachrichten habe man in den vergangenen Monaten „viel Fleiß und Engagement“ aufgebracht und „richtig Gas gegeben.“

FN-Chefredakteur Fabian Greulich bestätigte dies. Man stelle bei den FN gerade die Weichen für die Zukunft. Das sei mitunter mit „viel Schweiß und Mühe verbunden, aber auch mit Spaß“.

Man müsse die Herausforderungen meistern, um auf der digitalen Ebene erfolgreich zu sein. „Auch in den neuen Räumen in Wertheim wird uns das sicher gut gelingen“, sagte Fabian Greulich.

Bürgermeister Stein überbrachte die Grüße der Stadtverwaltung, insbesondere des Oberbürgermeisters. Investitionen seien immer gut, sagte er und ergänzte: „Investitionen in der Stadt Wertheim sind spitze.“

Die Fränkischen Nachrichten zeigten damit, „dass Sie Vertrauen in den Standort Wertheim haben“. Vor dem Hintergrund der Veränderungen in der Medienlandschaft sei dies besonders bemerkenswert: Der Verlag zeige damit, dass die Main-Tauber-Stadt eine wichtige Rolle spiele. „Das muss auch so sein, weil in Wertheim so viel passiert, und es eben viel darüber zu berichten gibt“, rief Stein, der Applaus erntete.

Der Bürgermeister ermunterte die Redaktion, am Ball zu bleiben: „Lassen Sie nicht nach. Hängen Sie sich weiter rein“, sagte er. Er wisse aus der Bevölkerung, dass die Informationen über das lokale Geschehen begehrt seien.

Er freue sich, dass es mit dem Umbau trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen gut funktioniert habe. „Wir freuen uns alle“, so Stein über die nun wieder vermehrten Gelegenheiten, sich persönlich zu treffen: „Wo Veranstaltungen sind, da strömen die Leute förmlich hin.“

Die FN-Redaktion rief er – mit gewisser Ironie – auf: „Berichten Sie ordentlich.“ Bei musikalischer Begleitung des Solo-Saxophon-Entertainers Eduard Prost tauschten sich die Gäste intensiv bei Gesprächen aus. Es lag nach langer Zeit mal wieder so etwas wie Normalität in der Luft.