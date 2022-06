„Mit mehr Angebot steigt die Nachfrage“

Von Kai Grottenthaler

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. Das zweite „Zukunftsforum“ des CDU-Stadtverbands fand am Dienstagabend im Arkadensaal statt. 16 Zuhörer verfolgten die zwei Expertenvorträge zum Thema „Mobilität im ländlichen Raum“.

Neun-Euro-Ticket, Tankrabatt, Mobilitätswende – an politischen Debatten und Maßnahmen mangelt es dem Thema aktuell nicht. Dass die Mobilität im ländlichen Raum anders als in den Ballungsgebieten zu gestalten ist, betonte Stadtverbandsvorsitzender Jochen Wältz zu Beginn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zunächst stellte Thorsten Haas, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber, die aktuelle Situation und Herausforderungen im Landkreis dar. Das Tarifgebiet erstrecke sich über drei Bundesländer, wobei die Tauberbahn zwischen Wertheim und Schrozberg sowie die Frankenbahn (Würzburg-Stuttgart) zum Rückgrat gehörten.

Zu den maßgeblichen Weiterentwicklungen im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gehörten die Neukonzeption des gut angenommenen Night-Life-Shuttles (2015) und des Stadtbusses Wertheim (2016) sowie die Betriebsaufnahme der nun umweltfreundlicheren und barrierefreien Linienverkehre.

Noch in Umsetzung befinde sich der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an Kreisstraßen, wobei dieser in Kembach und Dietenhan bereits realisiert sei. Auch das dynamische Fahrgastinformationssystem sei in Wertheim bereits in Betrieb. Mit der Einrichtung eines Busergänzungsverkehrs entlang der Tauberbahn, der Erweiterung des Ruftaxiverkehrs und der Anbindung der Gewerbegebiete Almosenberg und Reinhardshof seien weitere wichtige Schritte gemacht worden. Für die optimale Ausnutzung müsse man die verschiedenen Angebote aber kombinieren: „Gemeinsam sind diese Angebote stark“, sagte Haas.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Herausforderungen

Zu den Herausforderungen der nächsten Jahre gehörten der weitere Ausbau der Infrastruktur und Barrierefreiheit, wofür jedoch nicht nur der Kreis zuständig sei. Auch bei der Digitalisierung seien erste Schritte gemacht worden, so bei der Auslastungsmessung oder der Lichtsignalsteuerung. On-demand-Angebote, autonomes Fahren, die Gewinnung von Fahrpersonal, aber besonders auch die Dekarbonisierung würden in Zukunft einen immer größeren Stellenwert einnehmen.

Ab 2027 müssen 65 Prozent Linienbusse mit alternativen Antrieben fortbewegt werden: „Das ist ein Riesenthema“, so Haas. Letztlich hänge vieles von der Finanzierung ab. Allerdings habe sich gezeigt: „Mit mehr Angebot steigt auch die Nachfrage.“

Als zweiter Referent berichtete Dietmar Maier für die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). Neben einer engeren Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren – so könne man bereits seit drei Jahren mit nur noch einem Fahrschein von einem beliebigen Ort im Ländle zu einem anderen fahren – gehörten Infrastrukturplanungen für mehr Güterverkehr auf der Schiene zu den Kernzielen.

Einig sind sich die Regierungen sowohl auf Landes- als auch Bundesebene über die Ziele, besonders eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 gegenüber den Zahlen von 2010. Im „Zielkonzept 2025“ der Landesregierung werde dafür als Mindeststandard landesweit ein Stundentakt von 5 bis 24 Uhr angepeilt, im Koalitionsvertrag gar der 30-Minuten-Takt für den ländlichen Raum.

Die Tauber- und die Frankenbahn fahren aktuell im Stundentakt. Allgemein habe der Main-Tauber-Kreis durch sein Streckennetz dafür eine vorteilhafte Struktur und gute Voraussetzungen. Nur kleine Gemeinden seien nicht ans Schienennetz angebunden.

Zu den wichtigsten Produkten im Main-Tauber-Kreis gehörten der Regionalexpress Stuttgart-Würzburg und die Regionalbahn Lauda-Würzburg. Diese wurde auf Probe bis Osterburken verlängert. Über eine Fortsetzung solle noch im Laufe des Jahres entschieden werden. Seit 2020 werde zudem ein Modellprojekt zum Busergänzungsverkehr umgesetzt.

Bauarbeiten bis November

Die Tunnelbaustelle in Reicholzheim solle bis November fertiggestellt sein. Außerdem gebe es Planungen für den Ausbau des Bahnhofs in Bestenheid zu einem Kreuzungsbahnhof.

Dieser liege genau in der Mitte zwischen Tauberbischofsheim und Miltenberg. „Das ist ein wichtiges Projekt“, sagte Maier. Erfreulich sei, dass der barrierefreie Ausbau zwischen Wertheim und Lauda inzwischen abgeschlossen ist.

Auch im Main-Tauber-Kreis liefen zur Zeit einige Studien, die nicht nur eine Optimierung der Fahrpläne, sondern auch Möglichkeiten zum Infrastrukturausbau und eine Modernisierung der Antriebsarten untersuchten.

Problematisch seien zum Beispiel noch die langen Blockabstände der Frankenbahn aufgrund der meist eingleisigen Strecke. Auch sei die Tauberbahn noch nicht elektrifiziert. Diese „nicht-elektrische Insel“ zwischen Miltenberg und Crailsheim solle in Zukunft geschlossen werden.

In der abschließenden Fragerunde wurden durch die Zuhörer auch städtische Angelegenheiten angesprochen. Dazu gehörte der Ärger über die langen Wartezeiten am Bahnübergang.

Diese seien aufgrund der direkten Nähe von Bahnhof und Bahnübergang aus Sicherheitsgründen notwendig, erklärten die Referenten unisono. Auch die Mobilität zur Burg müsse den Gemeinderat weiter beschäftigen, so Axel Wältz.