Mit Jörg Paczkowski Kirchen erkunden

Wertheim. Eine besondere Führung findet am Samstag, 19. November, in Wertheim statt. Jörg Paczkowski möchte zunächst die Kirchen der Kernstadt vorstellen. Damit beginnt eine Reihe des Historischen Vereins, die dann in unregelmäßiger Reihenfolge auch die einzelnen Dorfkirchen zum Thema hat.

Ein Musterbeispiel

Um 13.45 Uhr trifft man sich zunächst an der katholischen St. Venantiuskirche. Dieser Bau im „Badischen Viertel“ Wertheims gilt als Musterbeispiel des sogenannten Rundbogenstils und wurde von dem Architekten August Moosbrugger 1842 errichtet. Auch das Innere der Kirche ist beeindruckend.

Vorbildlich restauriert

Nach einem Spaziergang folgt dann die spätgotischen Marienkapelle, die nach 1447 anstelle einer ehemaligen Synagoge errichtet wurde. Nach der Reformation profaniert, wurde sie in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts vorbildlich restauriert. Gleichsam ihre Schwesternkirche ist die Kilianskapelle neben der Stiftskirche, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Doppelkapelle errichtet wurde, dann Anfang des 17. Jahrhunderts als Lateinschule umgebaut wurde und 1904 als Museum wieder ihren Kirchenraum erhielt.

Blick in die Hauptkirche

Die Hauptkirche Wertheims, die Stiftskirche, entstand in ihrem heutigen Erscheinungsbild ab 1383/84. Der Turm wurde erst im 15. Jahrhundert vollendet. Die Führung wird bis gegen 17 Uhr dauern.