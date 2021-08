Mit Glasflasche auf Kopf geschlagen

Wertheim. Ein polizeibekannter 32-Jähriger hat am Mittwoch einen 21-Jährigen in Wertheim mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer hielt sich gegen 17.30 Uhr mit mehreren Bekannten auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße auf. Währenddessen kam der 32-Jährige hinzu und fragte die Männer nach einer Zigarette.

Nachdem diese die Bitte verneinten, beleidigte der 32-Jährige die Gruppe, wurde aggressiv und schlug mit einer Glasflasche auf den Kopf des 21-Jährigen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Die herbeigerufenen Polizeibeamten sprachen dem 32-Jährigen einen Platzverweis aus. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich immer noch aggressiv. Er muss nun mit Anzeigen rechnen. pol