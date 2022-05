Wertheim. Das Unternehmen FlixBus bindet Wertheim noch stärker an das europaweite Fernbusnetz an. Dies teilt die Wertheimer Stadtverwaltung mit. Ab Montag, 22. Mai, können die Wertheimer zusätzlich zu Prag zukünftig auch Budapest und Wien als europäische Hauptstädte direkt, also ohne umzusteigen, mit den grünen Bussen erreichen.

Die neue Linie N161 verkehrt zwischen Essen und Budapest und macht Halt in Duisburg, Düsseldorf, Köln, Montabaur, Limburg, Frankfurt, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, Passau, Wien und Gyor. Die Busse halten täglich um 20.40 Uhr in Richtung Budapest und um 12.45 Uhr in Richtung Essen an der im Dezember 2020 neu geschaffenen Haltestelle „Kreisverkehr Almosenberg“ in Bettingen.

Von hier aus mit dem Bus nach Wien und Budapest. © VGMT

Ziele auf der bereits bestehenden Linie 084 sind Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Erlangen, Nürnberg, Pilsen und Prag. Die grünen Busse fahren täglich um 12.20 Uhr in Richtung Prag und täglich um 17.40 Uhr in Richtung Essen. Damit wird Wertheim zukünftig 28 Mal pro Woche von den FlixBussen angefahren.

Tickets sind auf www.flixbus.de oder in der App buchbar. Die Ankunftszeiten sind dort ebenfalls zu finden. Die Tickets für Direktfahrten ab Wertheim kosten zwischen 5,99 Euro (Erlangen) und 39,99 Euro (Budapest).

Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim freut sich über die Linienerweiterung von FlixBus in Wertheim: „Dass zukünftig die grünen Busse Wertheim häufiger anfahren, bringt ein weiteres Stück Normalität zurück in die Stadt. Wir freuen uns über die Erhöhung der Frequenz der Fahrten.“